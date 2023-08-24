Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA

Düzensiz göçle mücadele tam hızıyla sürüyor...

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Toplam 67 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, Didim açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 kişiyi karaya çıkardı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.