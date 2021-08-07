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    Aydın açıklarında geri itilen 14 göçmen kurtarıldı

    Didim'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 07.08.2021 - 02:28
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    Aydın açıklarında geri itilen 14 göçmen kurtarıldı

    Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

    14 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

    Aydın açıklarında geri itilen 14 göçmen kurtarıldı #1

    Aydın açıklarında geri itilen 14 göçmen kurtarıldı #2

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