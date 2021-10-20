Aydın açıklarında, lastik bot içindeki 53 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ile kurtarıldı.

Aydın’da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kuşadası ilçesinde, 18 Ekim günü 11.40 ve 12.40 sıralarında, Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Yunanistan tarağından Türk karasularına itilen 53 göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.