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    Aydın caddelerinde yürüyen sıpa

    Caddelerde dolaşarak sürücülere zor anlar yaşatan sahipsiz sıpa, belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına teslim edildi.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 18:20
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    Aydın caddelerinde yürüyen sıpa

    Aydın'ın en işlek yerlerinden biri olan Adnan Mendes Bulvarı'nda başıboş gezen sıpa trafikte zorlu anlar yaşattı.

    Bir anda karşılarında sıpayı gören sürücüler, hem şaşkına döndü hem de ne yapacaklarını bilemedi.

    CADDE CADDE DOLAŞTI

    Vatandaşların ilgiyle izlediği sıpa, kırmızı ışıkta araçlar ile bir süre bekledi. Ardından da Gençlik Caddesi'ne doğru ilerledi.

    BELEDİYE EKİPLERİNCE YAKALANDI

    İhbar üzerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yakalanan sıpa, panelvan minibüse bindirilip, Aydın Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürüldü.

    Sıpanın kime ait olduğu ve caddeye nasıl geldiği araştırılıyor.

    Aydın caddelerinde yürüyen sıpa #1

    Aydın caddelerinde yürüyen sıpa #2

    Aydın caddelerinde yürüyen sıpa #3

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