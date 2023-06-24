Aydın Didim’deki yangın korkuttu: Kontrol altına alındı
İHA

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nin en güzel sahillerinden biri olan Cennet Koy mevkiinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Rüzgarında etkisiyle kontrol edilemez hale gelen yangının kısa sürede büyümesiyle, çevredeki birçok yerde tehlikeli anlar yaşattı.

Müdahale edildi

Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangına Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiyesi, Didim Belediyesi’ne bağlı ekipler ve olay yerine gelerek, müdahalede bulundu.

Soğutma işlemleri sürüyor

kontrol altına alınırken, bölgede soğutma işlemleri sürüyor.