Aydın Doğan banka kurdu

Doğan Medya Grubu'nu 3 yıl önce 890 milyon dolara satan Aydın Doğan, bankacılık sektörüne geri döndü.

Kanal D, Hürriyet, Milliyet, CNN Türk gibi yayın organlarının bünyesinde bulunduğu Doğan Medya’yı 2018 yılında 890 milyon dolara Demirören grubuna satmasının ardından banka kuracağı söylenilen Aydın Doğan, bu projesini faaliyete soktu.

Doğan Grubu, bugün gazetelere verdikleri ilanla, bankanın kuruluşunu duyurdu.

"MERHABA"

“Doğan Yatırım Bankası Doğan her gün yanınızda” sloganının kullanıldığı ilanda, “Yatırım Bankacılığında yeni bir deneyime Merhaba!” denildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İLK DEĞİL

Aydın Doğan, İş Bankası'ndan Dışbank'ı satın alarak bankacılık sektörüne girmişti.

1994 yılında Dışbank'ı 90 milyon dolara satın alan Doğan Grubu, 2005 yılında bankayı 1 milyar 280 milyon dolara Fortis'e satarak piyasadan çıkmıştı.