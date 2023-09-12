Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP’den istifa etti Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay basın toplantısında CHP’den istifa ederek, “Aydın’da CHP diye bir parti yoktur” dedi.

ensonhaber.com

Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa rüzgarı devam ediyor.

Son olarak bir istifa daha Aydın'da yaşandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinin CHP’li belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Nikah Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Atay basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Öte yandan Atay, “Aydın’da CHP diye bir parti yoktur, Özlem Çerçioğlu partisi vardır.” ifadelerini kullandı.

"Ne bu telaş Sayın Kılıçdaroğlu?"

Basın toplantısında tepkilerini dile getiren Atay, şöyle dedi:

Kılıçdaroğlu Aydın’a üç kere geldi. Aydın İl Başkanlığına, Efeler Belediyesi’ne bir kere bile gelmeden sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Alelacele Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yeniden aday olduğunu açıkladı. Ne bu telaş Sayın Kılıçdaroğlu?

"Parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı"

Parti içerisinde yapılan haksızlıklar olduğunu vurgulayan Atay, Kılıçdaroğlu’nun bu duruma ses çıkarmadığını ifade ederek şöyle dedi:

500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı.

"Seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım"

Atay, öte yandan sözlerine şöyle devam etti: