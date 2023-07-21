Aydın Kuşadası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

ensonhaber.com 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Son dönemde Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler de sıklaştı. Kuşadası açıklarında deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Ege Denizi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Yerin 13.11 kilometre altında gerçekleşen depremin Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 10.31 kilometre olarak belirlendi.