Türkiye'nin ciğerleri yanıyor....
Hava sıcaklıkların artmasıyla ormanlar ve otluk alanlarda yangınlar baş gösteriyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Aydın Bozdoğan'da bulunan Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.
UÇAK VE HELİKOPTER SAYISI ARTTIRILDI
Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.
Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.
YANGININ GEÇMİŞİ
Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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