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Aydın Söke’de orman yangını
- 18.08.2022 - 23:51
- Güncelleme : 19.08.2022 - 02:30
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi.
Müdahale edildi
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre yayalan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı.
Ekipler, yangının yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.
Kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan kül oldu
Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
2 hektar ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor..
Aydın Söke’de orman yangını VİDEO