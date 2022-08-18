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    Aydın Söke’de orman yangını

    Aydın'ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı.
    • 18.08.2022 - 23:51
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 02:30
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    Aydın Söke’de orman yangını

    Aydın'ın Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi.

    Müdahale edildi

    İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre yayalan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı.

    Ekipler, yangının yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

    Kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan kül oldu

    Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

    2 hektar ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor..

    Aydın Söke’de orman yangını VİDEO

    Aydın Söke’de orman yangını #1

    Aydın Söke’de orman yangını #2

    Aydın Söke’de orman yangını #3

    Aydın Söke’de orman yangını #4


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