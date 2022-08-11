Aydın Söke'deki yangın söndürüldü

Yerleşim yerlerine yakın otluk bir alanda çıkan ve 2 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangın, kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Konak Mahallesi'deki Dostluk Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Mahalleli de yangına müdahalede bulundu



İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına, mahalle halkı kendi imkanları ile müdahale etti.

Muğla ve Aydın'dan ekipler geldi



Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

2 kişinin etkilendiği dumanlar söndürüldü

İHA'nın haberine göre; yangına müdahale eden 2 vatandaş dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kalırken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.



