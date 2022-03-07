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    Aydın Tren Garı'nda eskiye dönüş

    Otobüs bilet fiyatlarında artış yaşanmasıyla birlikte Türkiye’nin ilk demir yolu hattının üzerinde bulunan Aydın Tren Garı'nda yoğunluk oluştu.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:07
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    Aydın Tren Garı'nda eskiye dönüş

    Türkiye’nin ilk demir yolu hattının üzerinde bulunan 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan 130 kilometrelik ülkenin ilk demir yolu hattı üzerindeki Aydın Tren Garı, eski günlerine geri döndü.

    Otobüs firmalarının yolcu taşıma ücretlerindeki uyguladığı zamların ardından Aydın’da vatandaşlar, demir yolu ulaşımını tercih etti.

    ADIM ATACAK YER KALMADI

    Günün belli saatlerinde Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir seferini yapan yolcu trenlerinde adeta adım atacak yer kalmadı.

    Trenlerin kalkış saati öncesinde istasyona gelen vatandaşlar dolayısıyla da tren garlarında yoğunluk meydana geldi.

    OTOBÜS BİLETLERİ ARTINCA TRENİ TERCİH ETTİLER

    Aydın’dan İzmir’e giden bir otobüsün bilet fiyatının 70 TL olması ise birçok vatandaşı, treni tercih etmeye yöneltti.

    Tren bilet fiyatlarının ise öğrenci 18 TL, tam 21 TL olması tasarruf yapmak isteyen vatandaşların cebini korudu.

    Aydın Tren Garı nda eskiye dönüş #1

    Aydın Tren Garı nda eskiye dönüş #2

    Aydın Tren Garı nda eskiye dönüş #3


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