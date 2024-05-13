Aydın Ünal: Başıboş köpekler itlaf edilmeli Bitmek bilmeyen başıboş sokak köpeği saldırılarını kaleme alan yazar Aydın Ünal, sorunun çözümü için köpeklerin toplanıp, acısız bir şekilde itlaf edilmesi gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Başıboş sokak köpeği saldırıları, son yıllarda giderek artan ve bir türlü çözülemeyen bir sorun oldu.

Öyle ki çocuklar sokaklarda oynayamaz, vatandaşlar işlerine gidemez hale geldi.

Hal böyle olunca yazar Aydın Ünal, konuyu Yeni Şafak'taki köşesine taşıdı.

'Acısız bir şekilde itlaf edilmeliler'

Ünal, sorunun çözümü olarak başıboş köpeklerin sokaklardan toplanıp, acısız bir şekilde itlaf edilmesi gerektiğini belirtti.

Geçici barınma, kısırlaştırma ve sahiplendirmenin bir çözüm olmadığına vurgu yapan Ünal, başıboş köpek sorununun halledilmesiyle ilgili yazdığı yazıda şunları aktardı;

"Meselenin çözümü hiç de zor değil: Başıboş köpekler sokaklardan toplanıp, acısız şekilde itlaf edilmelidir.

'Geçici barındırma, kısırlaştırma ve sahiplendirme çözüm değil...'

Bu işin artık lamı cimi yok. Ne geçici barındırma, ne kısırlaştırma, ne de sahiplendirme sorunu çözüyor.

Nasıl ki belediyelerin ilaçlama yaparak sinekleri öldürmesi normalse, nasıl ki her yıl milyonlarca büyük ve küçükbaş hayvanı, tavukları, balıkları hayatımızı idame için öldürmek normalse, iç güvenlik sorunu haline gelen köpekleri itlaf da o kadar normaldir."