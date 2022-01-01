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- Aydın’da 1 kişi yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti
Aydın’da 1 kişi yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti
Yılbaşı öncesinde sahte içkinin can almasını önlemek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Ancak tüm bu uyarılar, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi sahte içkiden zehirlenip ölmesini önleyemedi.
- DHA
- 01.01.2022 - 14:33
- Güncelleme : 01.01.2022 - 14:41
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İÇTİĞİ RAKIYI KENDİSİ ÜRETTİ
Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Avni Küçük, Yeni Mahalle, 721 Sokak'taki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan evli, 2 çocuk babası Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Avni Küçük'ün ölümü yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
OTOPSİ YAPILACAK
Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.