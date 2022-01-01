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Aydın’da 1 kişi yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti

Aydın’da 1 kişi yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesinde sahte içkinin can almasını önlemek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Ancak tüm bu uyarılar, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi sahte içkiden zehirlenip ölmesini önleyemedi.