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    Aydın’da 1 kişi yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti

    Yılbaşı öncesinde sahte içkinin can almasını önlemek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Ancak tüm bu uyarılar, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi sahte içkiden zehirlenip ölmesini önleyemedi.
    • DHA
    • 01.01.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 14:41
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    Aydın’da 1 kişi yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    İÇTİĞİ RAKIYI KENDİSİ ÜRETTİ

    Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Avni Küçük, Yeni Mahalle, 721 Sokak'taki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti.

    EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

    Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan evli, 2 çocuk babası Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

    Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Avni Küçük'ün ölümü yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

    Aydın’da 1 kişi yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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