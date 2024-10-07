Aydın’da 12 düzensiz göçmen yakalandı Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İHA

Kaçak göçmenlere yönelik kurtarma ve yakalama operasyonları sürüyor.

Canlarını tehlikeye atarak sal ve botlarla sınır ülkelere kaçmaya çalışan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanıyor.

Operasyonlara bir yenisi Aydın'da eklendi.

12 GÖÇMEN YAKALANDI

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)