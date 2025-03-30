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İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde karşı karşıya gelen bir grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 YARALI, 1 GÖZALTI

Polis ekipleri gençleri güçlükle ayırırken, kavga sırasında 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde gençlerin birbirine saldırdığı ve polislerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.