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    Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 20:56
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    Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi Milli Park Poyraz Koyu’nda, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına lastik bot içerisinde geri itilen bir grup düzensiz göçmenin sürüklenerek karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden sahile çıktıklarının tespit edildi.

    KARA ÜZERİNDEN KURTARILDILAR

    Olay üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile müştereken icra edilen faaliyetler neticesinde 21 düzensiz göçmen kara üzerinden kurtarıldı.

    GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

    Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı #2


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