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İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir apartmanın bitişiğinde bulunan bina, inşaat çalışması esnasında yan yatmaya başladı.

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 3 katlı binanın altındaki lokanta, birinci ve üçüncü katta yaşayan bina sakinleri tahliye edildi.

BİR KARIŞI AŞAN ÇATLAKLAR OLUŞTU

İkinci katta ise kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sırasında lokantanın camları dışa doğru bombe yaparken, yan tarafındaki bina ile arasında bir karışı aşan çatlaklar meydana geldiği gözlendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hafriyat firmasına ait iş makinesi ile binanın yıkılma tehlikesine karşı önlem alınırken, olay yerine güvenlik amaçlı ekipler sevk edildi.

Binanın yıkılma riskinin yüksek olması nedeniyle bölgenin her iki şeridi trafiğe kapatılarak polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Tahliye edilen binadakiler ise yakınlarının evlerine gönderildi.

Kepçe ile desteklenen binanın olduğu bölgede zemine toprak doldurma çalışmaları devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.