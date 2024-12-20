Aydın'da 30 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Güvenlik güçleri yasa dışı göçe yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışmada; Kuşadası ilçesinde bir grup kaçak göçmenin denizden Yunanistan geçiş yapacakları tespit edildi.

Dün saat 20.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.

30 GÖÇMEN YAKALANDI

Güzelçamlı Plajı'nın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde, 6 metre boyundaki dıştan takma motorlu bottaki 30 kaçak göçmen yakalandı.

Botu kullanan organizatör M.A.A. (20) da gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

Organizatörün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.