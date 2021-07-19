Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Yerin 10.68 kilometre derinliğinde sarsıntı yaşandı. Deprem, Efeler'in yanı sıra Aydın’ın doğu ilçelerinde hissedildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre, yerin 10.68 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, saat 16.13’de kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ EFELER

Deprem, Efeler ilçesi ve Aydın’ın doğu ilçelerinde hissedildi. Sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.