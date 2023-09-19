Aydın'da 49 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı Didim ilçesindeki makilik alanda gizlendikleri sırada fark edilen bir grup, güvenlik güçlerince tespit edildi. 45'i Afganistan, 4'ü İran uyruklu 49 kişiyi yakalanırken, 3 insan kaçakçısı da tutuklandı.

AA

Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, hem yasa dışı yollarla ülkeye girenleri tespit ediyor hem de bu organizasyonu yapan kaçakçıları yakalıyor.

Tespit edilen göçmenler ise sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Makilik alanda gizlendiler

Son olarak Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi'ndeki Sırtlan Koyu mevkiinde devriye esnasında makilik alanda gizlenmiş bir grubu gördü.

49 kişi yakalandı

Bölgeye giden ekipler 45'i Afganistan, 4'ü İran uyruklu 49 kişiyi yakaladı.

Alanın yaklaşık 100 metre yakınında bulunan ve insan kaçakçısı oldukları sanılan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

3 insan kaçakçısı tutuklandı

Düzensiz göçmenler işlemin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)