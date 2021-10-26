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    Aydın'da 79 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • AA
    • 26.10.2021 - 01:52
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    Aydın'da 79 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenleri kurtardı.

    TOPLAMDA 79 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kendi imkanlarıyla yüzerek Dilek geçidine çıkan 25 kaçak göçmeni yine aynı bölgede lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine gönderilen Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmeni karaya çıkardı.

    Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Aydın da 79 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Aydın da 79 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Aydın da 79 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    Aydın da 79 kaçak göçmen kurtarıldı #4

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