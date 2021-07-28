Aydın'da acil tıp teknikeri, eşinin aşısını kendisi yaptı

Aydın'da acil tıp teknikeri, eşinin aşısını kendisi yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son paylaşım ile koronavirüse karşı aşının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aydın'ın da başarılı bir şekilde sürdürülen aşı çalışmaları etkisini gösterirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Aydınlı çiftin fotoğrafını paylaşarak aşının önemini vurguladı.

AŞILAMA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Söke Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan acil tıp teknikeri Erol Yıldız aşı görevlisi olarak gittiği fabrikanın insan kaynakları biriminde çalışan ve Covid geçiren eşi Fatma Yıldız'a ilk aşısını yaptı.

BAKAN KOCA, EŞİNE AŞI YAPAN PERSONELİ BÖYLE DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Söke Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan acil tıp teknikeri arkadaşımız Erol Yıldız, aşı görevlisi olarak gittiği fabrikada insan kaynakları biriminde çalışan eşi Fatma Yıldız'ın ilk aşısını yaptı. Daha önce Covid-19 geçiren Fatma Hanım, herkese aşı olmasını öneriyor."