Aydın'da Adnan Menderes Barajı son yılların en düşük seviyesinde Yurtta etkili olan kuraklıktan nasibini alan Adnan Menderes Barajı'nın çekilen suları endişelendirirken barajda sadece canlıların yaşayabileceği kadar su miktarı kaldı.

İHA

Su krizi tüm dünyanın sorunu...

Son yıllarda hava durumlarındaki değişim en çok su krizine neden oluyor.

Yaşanan su krizlerinden Türkiye'de etkilenirken kentlerin içme suyunu karşılayan barajlar alarm veriyor.

Aydın genelinde de etkili olan yaz yağmurları ise adeta buhar olup uçtu.

İl genelindeki önemli barajlardan olan Çine Adnan Menderes Barajı’nın bomboş görüntüsü ise çiftçileri endişelendiriyor.

Su seviyesi düşüyor

Sulama, elektrik üretimi ve taşkın koruma amaçlı yapılan, 136,50 metrelik temel yüksekliği ile Avrupa’da 1.'si, dünyada 5. sırada yer alan Çine Adnan Menderes Barajı, 380 milyon metreküp rezervuar hacmi ile bölge çiftçisinin en büyük sulama kaynaklarından birisi idi.

22 bin 358 hektar alanın sulanmasını sağlayan ve 9 bin 100 hektarlık tarım arazisini taşkından koruyan barajda, su seviyesinin düşmesi ile birlikte tehlike çanları çalıyor.

Çiftçiler kuraklıktan endişeli

Çine Adnan Menderes Barajı’nda 10 Temmuz 2023 verilerine göre yüzde 32 olan doluluk oranının sulama sezonu ile birlikte daha da düştüğü görüldü.

Çiftçiler kışın yeteri kadar yağış olmaması halinde barajların dolmayacağını ve ciddi bir kuraklığın üreticileri beklediğini belirtti.

"Maalesef o görüntü kalmadı"

Barajın dolu olduğu günlerdeki manzarasının ayrı bir güzel olduğunu ve artık o eski görüntülerin kalmadığını ifade eden vatandaşlardan Ayhan Öztürk şunları söyledi:

3-4 sene önce doluydu ama uzun zamandır dolmuyor. Malum kışlarımız pek iyi geçmiyor. Yağış olmadığı için. Hem sulama hem de elektrik üretimi için kullanılıyor burası.



Barajımızda sular azaldı. İnşallah kışımız iyi geçer de dolar. Burası doluyken çok güzeldi. Özellikle manzarası çok güzeldi. Aynı deniz havası gibi olurdu. Artık maalesef o görüntü kalmadı.

"Bu sene çok kuraklık geçti"

Daha önce doluluk oranının bu kadar düştüğünü hiç hatırlamadığını ifade eden vatandaşlardan İhsan İzgüt ise şu şekilde konuştu: