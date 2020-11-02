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    Aydın'da askerden izne geldi, en yakın arkadaşını öldürdü

    Didim’de 23 yaşındaki Deniz Çınar'ın, en yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 18:26
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 18:58
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    Aydın'da askerden izne geldi, en yakın arkadaşını öldürdü

    Aydın'da Didim’in Akyeniköy Mahallesi'nde dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan ve ilçedeki bir demircide çalışan 23 yaşındaki Deniz Çınar’ın cansız bedeni 1 Kasım Pazar sabahı yaşadığı evin sokağında bulunmuştu.

    ASKERDEN İZNE GELEN ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Sabah saatlerinde işe giden ağabeyi tarafından cansız bedeni bulunan Deniz Çınar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan Didim Jandarması olayı kısa sürede aydınlattı. Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Deniz Çınar’ın en yakın arkadaşı olan ve askerden izne geldiği öğrenilen Ahmet Ö. (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

    PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Çınar'ın en yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve askerden izinli geldiği öğrenilen Ahmet Ö.'nün, ifadesinde olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

    Gözaltına alınan Ahmet Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Deniz Çınar’ın ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akyeniköy’de toprağa verileceği belirtildi.

    Aydın da askerden izne geldi, en yakın arkadaşını öldürdü #1

    Aydın da askerden izne geldi, en yakın arkadaşını öldürdü #2

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