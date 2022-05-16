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    Aydın'da başıboş köpekler, vatandaşları korkutmaya devam ediyor

    Sokaklarda çocuk ve kadınlar korkudan refakatçisiz dışarı çıkamazken, bazı bölgelerde de başıboş köpekler trafik kazalarına da davetiye çıkarmaya başladı.
    • 16.05.2022 - 11:31
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    Aydın'da başıboş köpekler, vatandaşları korkutmaya devam ediyor

    Aydın Efeler Merkez, Köşk ve Nazilli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki tüm yerleşim birimlerinde başıboş dolaşan ve saldırganlaşan sokak köpekleri ciddi sıkıntı oluyor.

    Sabah ve akşamları okul giriş çıkış saatleri ile mesai başlangıç. Bitiş saatlerinde kadınlar ve çocuklar köpeklerden korkusuna yalnız başına sokağa çıkamazken, saldırganlaşan köpekler sadece yayaları değil hareket halindeki araçları da kovalamaya başladı.

    Yoldan korunaklı olarak geçmek imkansız hale geldi

    Özellikle Nazilli-Bozdoğan yolu üzerine mesken tutan onlarca köpek sürüsü nedeniyle yoldan korunaksız olarak geçmek imkansız hale geldi.

    İHA'nın aktardığına göre yaz döneminde hem yakıt tasarrufu hem de pratik olması nedeniyle motosiklet ile tarla ve bahçelerine giden çiftçiler, köpeklerden dolayı motosiklet kullanmayı korkar hale geldiklerini belirterek, sokak köpekleri ile ilgili sorunun çözülmesini beklediklerini ifade ettiler.

    Aydın da başıboş köpekler, vatandaşları korkutmaya devam ediyor #1

    Aydın da başıboş köpekler, vatandaşları korkutmaya devam ediyor #2

    Aydın da başıboş köpekler, vatandaşları korkutmaya devam ediyor #3


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