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AA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner, akademik personel adayı alımı mülakatında jüri raporları değerlendirilirken önce fakültesinde başörtülü istemediğini söyledi ardından da AK Partililere bela okudu.

Doç. Dr. Aydıner, mülakatta, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler neler yapacağım, göreceksiniz." dedi.

BAŞÖRTÜSÜNE KAN KUSTU

Sözlerine gösterilen tepkiye kulak asmayan akademisyenin "AK Parti'nin Allah belasını versin. Ben bunlara oy verdim. Bundan sonra ölmüş anamın üstüne yemin ederim AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim." sözleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

PROTESTO EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılıp üniversite yönetimince görevinden uzaklaştırılan Doç. Dr. Aydıner, üniversitede bir grup öğrenci ve akademisyen tarafından protesto edildi.

"ÖRTÜMÜZ KİMLİĞİMİZDİR"

Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde toplanan öğrenci ve akademisyenler, "Başörtüsü onurumuzdur", "Örtümüz kimliğimizdir" yazılı dövizler taşıdı.

"BAŞIM ÖRTÜLÜ AMA BEYNİMİN İÇİ BİLİMLE DOLU"

ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güneş, herhangi bir ideolojinin temsilcisi olmadığını belirterek, "Benim başım örtülü olabilir ama benim beynimin içi örtülü değildir. Bilimle doludur. Ben burada devletime, milletime en iyi öğretmenler yetiştirmek amacındayım. Allah'ın peygamberinin bana emrettiği yolda yaşamaya çalışan bir insanım." ifadelerini kullandı.

"İLİM EHLİ OLMASI GEREKİRKEN CAHİLCE TAVIR SERGİLEDİ"

ADÜ İslam Araştırmaları Topluluğu adına açıklama yapan Emine Sena Gürdal, M.A'yı kınadıklarını belirterek, ilim ehli olması gereken bir akademisyenin cahilce tavır sergilediğini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı Temsilcisi Vera Beyza Öztürk, karanlık zihniyete bir adım alan açmayacaklarını kaydetti.