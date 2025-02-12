Aydın'da bayilere denetim: 318 işletme incelendi

İHA

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; tüm Türkiye'de gerçekleştirilen denetim kapsamında, il genelinde 318 bayiye denetime gitti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’daki gübre denetimleri de üreticilerin kaliteli ve güvenilir gübreye ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

14 İÇERİK NUMUNESİ, 577 ETİKET KONTROLÜ

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimlerin, gübre sektöründeki haksız rekabeti engellemek ve çiftçilerin sağlıklı ürünler yetiştirmelerini desteklemek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Gübrelerin içerik ve etiket kontrollerini gerçekleştirerek toplamda 14 içerik numunesi alıp, 577 etiket kontrolü yaptı.

Denetimlerde gübrelerin etikette belirtilen içeriklerle uyumluluğu, kalite standartları ve bayilerin yasal gerekliliklere uygunluğu gibi faktörler dikkate alındı.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Denetimlerle ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmaları için kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.