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- Aydın'da bekçi nöbeti: 37 şüpheli yakalandı
Aydın'da bekçi nöbeti: 37 şüpheli yakalandı
Çarşı bekçilerince düzenlenen operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli ve 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- Haber Merkezi
- 04.10.2022 - 09:37
- Güncelleme : 04.10.2022 - 09:51
Aydın'ın Kuşadası Polis Merkez Karakol Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kuşadası'nda huzuru sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın çeşitli mahallelerinde görev alan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, son 1 ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliyi yapılan uygulamalarda kıskıvrak yakaladı.
6 ruhsatsız tabanca bulundu
Ayrıca yapılan kaba üst aramasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi.
Yapılan uygulamalardan memnun kalan Kuşadası halkı, bekçilere kolaylık dileyerek uygulamalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.