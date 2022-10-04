Aydın'da bekçi nöbeti: 37 şüpheli yakalandı

Çarşı bekçilerince düzenlenen operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli ve 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası Polis Merkez Karakol Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kuşadası'nda huzuru sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın çeşitli mahallelerinde görev alan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, son 1 ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliyi yapılan uygulamalarda kıskıvrak yakaladı.

6 ruhsatsız tabanca bulundu

Ayrıca yapılan kaba üst aramasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi.

Yapılan uygulamalardan memnun kalan Kuşadası halkı, bekçilere kolaylık dileyerek uygulamalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.