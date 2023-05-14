Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle sandığa gitti Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sabah saatlerinde okullara akın eden bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

AA

81 ilde seçim hareketliliği yaşanıyor.

Gencinden yaşlısına milyonlarca seçmen, sabah 08.00'den itibaren görevini yerine getirmek adına okulların yolunu tuttu.

İlk saatten itibaren uzun kuyrukların meydana geldiği okullarda, vatandaşlar yaşadıkları coşku ve heyecanla renkli sahnelere neden oluyor.

Bu anlardan biri de Aydın'da yaşandı.

Efe kıyafetleriyle sandığa gittiler

Germencik ilçesinde bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Hıdırbeyli İlkokulunda sandık başına giden dernek üyelerine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

"Milli kıyafetlerimizle oylarımızı kullandık"

Efe kıyafetleriyle açıklamalarda bulunan Mehmet Sarı, "Biz Yörük ve efe torunları olarak milli kıyafetlerimizle oylarımızı kullandık, tercihlerimizi yaptık. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.