Girdiği demiryolunda karşılaştığı tren makinistlerine zor anlar yaşatan deve, uzun uğraşlar sonucu bölgeden uzaklaştırıldı.

Aydın'ın Germencik-Selçuk arasındaki Çamlık mevkiinde sahibinin elinden kaçan bir deve, kendini tren raylarına attı.

Başıboş gezinen deve, İzmir-Denizli seferini yapan trenin ise geçişine izin vermedi.

Sahibi güçlükle uzaklaştırdı

Tren personelleri deveyi bölgeden uzaklaştırmak için bir süre mücadele verdi ancak çabalar yetersiz kaldı. Deve, sahibinin müdahaleleriyle kenara çekilirken tren de seferine devam etti.

"Valla saldırır"

AA'nın haberine göre yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, kısa süreli panik yaşayan personellerin "Valla saldırır bak, ne yapalım ya biz. Yol vermiyor bize, ısırmasın" sözleri de dikakt çekti.

Aydın'da demiryoluna giren deve, makinistlerin dikkati sayesinde kurtuldu