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    Aydın'da demiryoluna giren deve

    Girdiği demiryolunda karşılaştığı tren makinistlerine zor anlar yaşatan deve, uzun uğraşlar sonucu bölgeden uzaklaştırıldı.
    • 28.04.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 09:40
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    Aydın'da demiryoluna giren deve

    Aydın'ın Germencik-Selçuk arasındaki Çamlık mevkiinde sahibinin elinden kaçan bir deve, kendini tren raylarına attı.

    Başıboş gezinen deve, İzmir-Denizli seferini yapan trenin ise geçişine izin vermedi.

    Sahibi güçlükle uzaklaştırdı

    Tren personelleri deveyi bölgeden uzaklaştırmak için bir süre mücadele verdi ancak çabalar yetersiz kaldı. Deve, sahibinin müdahaleleriyle kenara çekilirken tren de seferine devam etti.

    "Valla saldırır"

    AA'nın haberine göre yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, kısa süreli panik yaşayan personellerin "Valla saldırır bak, ne yapalım ya biz. Yol vermiyor bize, ısırmasın" sözleri de dikakt çekti.

    Aydın'da demiryoluna giren deve, makinistlerin dikkati sayesinde kurtuldu

    Aydın da demiryoluna giren deve #1

    Aydın da demiryoluna giren deve #2


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