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İHA

6 düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek için İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak sahilinden, organizatör şüphelisinin kullandığı motorlu lastik bota bindi.

Kıyıdan uzaklaşan motorlu lastik bot, açıkta sert dönüş manevrası yapınca, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında denize düşen 3'ü çocuk, 6 kişi boğularak öldü.

KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Motorlu lastik bottaki diğer göçmenler ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Olayla ilgili 1 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için başlatılan çalışma sürüyor.