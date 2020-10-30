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    Aydın'da depreme canlı yayında yakalandılar

    Aydın'ın Söke ilçesinde yerel bir televizyon kanalında depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük korku yaşadı.
    • DHA
    • 30.10.2020 - 18:16
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 18:30
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    Aydın'da depreme canlı yayında yakalandılar

    İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem, Aydın'ın Söke ilçesinde de hissedildi.

    DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

    İlçede yerel bir televizyon kanalında program yaptıkları sırada depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük panik yaşadı.

    Korkuları yüzlerinden okunan konuklar, besmele çekmeye başladı.

    Aydın'da depreme canlı yayın sırasında yakalandılar- İZLE

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