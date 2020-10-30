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Aydın'da depreme canlı yayında yakalandılar
Aydın'ın Söke ilçesinde yerel bir televizyon kanalında depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük korku yaşadı.
- DHA
- 30.10.2020 - 18:16
- Güncelleme : 30.10.2020 - 18:30
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem, Aydın'ın Söke ilçesinde de hissedildi.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
İlçede yerel bir televizyon kanalında program yaptıkları sırada depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük panik yaşadı.
Korkuları yüzlerinden okunan konuklar, besmele çekmeye başladı.