Aydın'da doktora saldıran şahıs yeniden gözaltında

Bakan Koca, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktora şiddet uygulayan kişinin, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Aydın'ın Didim ilçesinde, dün saat 00.00 sıralarında polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında alkollü olarak tespit ettikleri sürücü Tahir D., Didim Devlet Hastanesine kontrole getirildi.

Acil Servise getirilen Tahir D., Acil Serviste bir anda hastanenin acil bölümünde görevli Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı.

Aydın'da doktora saldırı anı VİDEO

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Aldığı darbe ile kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı. Doktora saldıran şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

BAKAN KOCA: SERBEST BIRAKILMASI HEPİMİZİ YARALADI

"Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız"





YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bakan Koca, hekime şiddet uygulayan kişinin, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Koca, "Yakalanarak gözaltına alındı! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltı işlemi sonrasında mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli şahıs serbest bırakılmıştır. Ancak daha sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle birlikte yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verilmiş, şüpheli şahıs 19.12.2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemleri toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapılmaktadır."