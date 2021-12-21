Aydın'da doktora saldıran şahsın savcılık ifadesi

Adli muayene için getirildiği hastanede doktoru yaralayan tutuklu Tahir Doğan, ifadesinde, "Kelepçeden dolayı elime kan gitmediğini söyledim. Bana 'bir şeyin yok' deyince kızgınlıkla kafa attım" dedi.

Aydın Didim'de polis ekiplerinin uygulaması sırasında alkollü çıkan sürücü Tahir Doğan, Didim Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünde Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atmıştı.

Doktorun kaşından yaralayarak 5 dikiş atılmasına sebep olan Doğan, olay sonrası gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Saldırgan Doğan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

"ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİM, HASTANEYE GÖTÜRDÜLER"

Doğan'ın ifadesinde, "Aracımla seyir halindeyken bekçiler tarafından durduruldum ve alkollü olduğum anlaşıldı. Alkolü arkadaşlarım ile birlikte sahilde aldım. Alkolmetreyi üflemediğim için ekipler tarafından hastaneye götürüldüm.

"KELEPÇE CANIMI ACITIYORDU, KAN GİTMEDİĞİNİ SÖYLEDİM"



Hastaneye gittiğimde elimde kelepçe vardı. Doktora elimdeki kelepçenin çok sıkı olduğunu ve elime kan gitmediğini söyledim.

"DOKTOR 'BİR ŞEYİN YOK' DEDİ, SİNİRLENDİM"

İsmini emniyette öğrendiğim doktor bana, 'senin bir şeyin yok' dedi. Ben de kızgınlıkla şahsa kafa atıp, yaraladım. Pişmanım." dediği belirtildi.

Aydın'da doktora saldırı anı