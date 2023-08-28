Aydın'da düzensiz göçmen hareketliliği! 29 kişi yakalandı Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen ihbarı üzerine harekete geçti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İHA

Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor.

Son olarak göçmen hareketliliği Aydın'da yaşandı.

Sahil güvenlik harekete geçti

Ekipler, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

29 göçmen tespit edildi

İçerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.