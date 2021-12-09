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    Aydın'da erkek ve kadın kuaförleri ücretlerine zam geldi

    Söke ilçesinde erkek, kadın kuaförlerinin ve güzellik salonlarının, malzeme giderlerini karşılamakta zorlanması nedeniyle, hizmet ücretlerine zam getirildi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 17:52
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    Aydın'da erkek ve kadın kuaförleri ücretlerine zam geldi

    Aydın'ın Söke ilçesinde, berber ve kadın kuaförleri ücretlerine zam yapıldı.

    BERBER FİYAT LİSTESİ

    Yapılan zamların ardından berberlerde 25 lira olan saç tıraşı 40 liraya, 20 lira olan sakal tıraşı da 25 liraya yükseldi.

    Aydın da erkek ve kadın kuaförleri ücretlerine zam geldi #1

    KADIN KUAFÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

    Kadın kuaförlerinde ise kesim ve fön 90 lira, fön ve yıkama kısa saç 35, fön ve yıkama uzun saç 45, saç kesimi ve yıkama ise 80 lira olarak belirlendi.

    Aydın da erkek ve kadın kuaförleri ücretlerine zam geldi #2

    GİDERLERİNİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYORLAR

    Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can yaptığı açıklamada, “Berber, kuaför ve güzellik salonlarımız kullanmış oldukları malzeme girdilerine gelen zamlar nedeniyle giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Üyelerimiz için yeni fiyat listeleri oluşturuldu.” dedi.

    Aydın da erkek ve kadın kuaförleri ücretlerine zam geldi #3

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