Aydın'da 'Eşitlik' heykeli törenle açıldı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir heykel açılışı daha yaptı.

CHP'li belediyelerdeki heykel yarışına şimdi de Aydın Büyükşehir Belediyesi katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadın erkek eşitliği temalı “Eşitlik” isimli soyut heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde törenle açtı.

CHP'Lİ VE İYİ PARTİLİ VEKİLLER AÇILIŞA KATILDI

Aydın Tekstil Park alanına yerleştirilen heykelin açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile İyi Partili yöneticiler ile partililer katıldı.

KADIN HAKLARI DEYİP, HEYKEL YAPTILAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılışta konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart’ın kutlama günü olmadığını ifade ederek “8 Mart bir kadın mücadelesidir. Kadınların eşit şartlarda eşit haklarda eşit yaşam istemleridir ve bize göre de en temel insan haklarıdır. Bizler de bu yönde hep çalışıyoruz. Eşit iş, eşit ücret, eşit hak temelli bu mücadelenin çağdaşlaşan bu dünyada hala sürüyor olması kanayan bir yaradır." dedi.

HEYKEL YARIŞMASININ BİRİNCİSİNE 110 BİN LİRALIK HEDİYE ÇEKİ

Konuşmaların ardından soyut heykel yarışmasının kazananı Hediye Akoğlu’na, Başkan Çerçioğlu tarafından çiçek ve birincilik ödülü olan 110 bin TL'lik çek takdim edildi. Beraberindeki heyet ile birlikte heykelin açılışını gerçekleştiren Başkan Çerçioğlu, sanatçı Akoğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen soyut heykel yarışmasında birinci olan heykel Efeler ilçesi Aydın Tekstil alanında, ikinci heykel Kuşadası’nda ve üçüncü heykel ise Didim’de sergilenecek.