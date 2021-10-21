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    Aydın'da evden kaçan maymun kamerada

    Pencerenin açık unutulmasıyla evden kaçmaya çalışan maymun, balkon demirlerinde yakalandı.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 15:54
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    Aydın'da evden kaçan maymun kamerada

    Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde bulunan maymun, açık bırakılan pencereden kaçtı.

    Sahibinin peşinden koştuğu maymun, korkuyla balkon demirlerine tutundu.

    SAHİBİNİN MAYMUNLA İMTİHANI

    Kaçmaya çalışan maymun, sahibine zor anlar yaşattı. Sahibi, maymunu uzun sopalı balık ağıyla yakalayarak evin içine aldı.

    O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Aydın'da evden kaçan maymun, sahibine zor anlar yaşattı

    Aydın da evden kaçan maymun kamerada #1

    Aydın da evden kaçan maymun kamerada #2

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