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    Aydın'da FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yüzbaşı, kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 30.11.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:06
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    Aydın'da FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı

    Ülke içerisinde ve sınırda terör örgütü üyelerine geçit verilmiyor.

    Terör örgütü mensuplarını bitirmeye kararlı ekipler, operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası aranıyordu

    "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan meslekten ihraç edilen 38 yaşındaki C.S. isimli firari yüzbaşı, yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    Aydın da FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı #1


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