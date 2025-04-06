Aydın'da forklift devrildi, genç işçi altında kaldı

İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan kazada iş yerinde çalışan Adem G., boş forkliftle ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Devrilen aracın altında kalan genç işçi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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