Aydın'da eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Aydın'da, bir çocuk annesi kadın, eski erkek arkadaşı tarafından evinin olduğu binanın kapısının önünde kalbine 4 kurşun sıkılarak öldürüldü.

Aydın'da Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki Olgun G. ile birlikte yaşamaya başladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMASINA RAĞMEN, CANINDAN OLDU

Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı Olgun G.’nin arası açılınca Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen Olgun G., genç kadını yanında getirdiği tabanca kalbinden 4 el ateş etti.

ÖNCE GENÇ KADINI ÖLDÜRDÜ, SONRA SİLAHI KENDİNE DAYADI

Daha sonra sokağa çıkan Olgun G. arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı.

Necla Demirbaş ile Olgun G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, Olgun G.'nin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.