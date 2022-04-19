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    Aydın'da güneş enerjili deniz temizlik aracı üretildi

    Aydın'da güneş enerjili deniz temizlik aracı üretildi

    Deniz kirliliğine müdahale etmek üzere güneş panelinden enerji elde edebilen araç tasarlayan Aydın Denizcilik Daire Başkanlığı, çevre kirliliği sorununa dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:14
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    Tüm dünyanın ortak sorunu olan çevre kirliliği için Aydın'da yeni bir adım atıldı.

    Denizcilik Daire Başkanlığı, deniz temizleme aracı üretti.

    Güneş enerji panellerinden enerji elde eden aracın fan motoru, denize uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

    Taşınabilir olması nedeniyle de hızlı ve kolay yönetilebilen deniz temizleme aracı, geniş kullanım alanlarına hitap ediyor.

    “Kendi üretimimiz olması için böyle bir çalışma yaptık”

    Projenin hayata geçirilmesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteğinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım, “Son zamanlardaki enerji sıkıntısı ile birlikte güneşten yararlanma ve kendi üretimimiz olması için böyle bir çalışma yaptık.” dedi.

    Aydın'da güneş enerjili deniz temizlik aracı üretildi VİDEO


    Aydın da güneş enerjili deniz temizlik aracı üretildi #1

    “Güneş enerjisini kullanmak açısından farkındalık anlamında yaptığımız bir proje”

    Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve güneş enerjisine dikkat çekmek açısından bir farkındalık projesi olduğuna dikkat çeken Barış Tarım, “Uzaktan kumandalı ve güneş panelleri ile desteklenen elektrik motorları kullanıyoruz. Bu sayede denizlerimizi temizlemeye çalışacağız. Güneş enerjisini kullanmak açısından farkındalık anlamında yaptığımız bir proje. Kaynaklarımızın çoğunu fosil yakıtlarda kullanıyoruz, mümkün olduğu kadar güneş enerjisini kullanırsak verimlilik açısından daha iyi olur. Aracı imal ederken Fen İşleri’nden solar panel aldık, motorunu fan motoruydu onu denize uyumlu hale getirdik ve elektronik aksamını da kendimiz yaptık. Tamamen Büyükşehir Belediyemizin bir ürünüdür.” şeklinde konuştu.

    Aydın da güneş enerjili deniz temizlik aracı üretildi #2

    "Temizleme aygıtı yapılması duyarlılık duygusunu bize veriyor"

    Elektrikli deniz temizlik aracının üretilmesinde çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışının olduğuna dikkat çeken vatandaş Mehmet İlban, “Dünyadaki en önemli sorunlardan biri, çevreye duyarlı olabilmek ve çözüm üretebilmek. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni takip ediyoruz, güzel şeyler yapıyor. Enerjisini güneşten üreten bir sistemle temizleme aygıtının yapılması, duyarlılık hisseden bir yerel yönetimde yaşadığımız duygusunu bize veriyor, çok mutlu oluyoruz. Bu tür şeylerin yapılması çok güzel, çevre hepimizin” ifadelerini kullandı.

    Aydın da güneş enerjili deniz temizlik aracı üretildi #3


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