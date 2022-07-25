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    Aydın'da hava sıcaklığı 43 dereceye yükseliyor

    Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyrederken, doğu ilçelerde sıcaklığın 43 dereceye yükseleceği öngörülüyor.
    • 25.07.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 17:41
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    Aydın'da hava sıcaklığı 43 dereceye yükseliyor

    Yaz döneminin gelişiyle hava sıcaklıkları artarken, bazı bölgeler adeta kavruluyor.

    Aydın ise bu illerden yalnızca biri.

    Kentte hava sıcaklıkları artarak devam ederken, doğu ilçelerde sıcaklığın artacağı öngörülüyor.

    Edinilen bilgiye göre, doğu ilçelerde sıcaklığın 43 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

    "Mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde"

    Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Halen bölgemizin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölgemizin iç kesimlerinde de kademeli olarak artış göstererek, İzmir’in doğu ilçeleri 40-42, Aydın’ın doğu ilçelerinde 40-43, Manisa’nın doğu ilçelerinde ise 39-42 sıcaklık değerlerine ulaşacak.

    Aydın da hava sıcaklığı 43 dereceye yükseliyor #1

    Hafta sonuna kadar sıcaklık artacak

    Hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak ulaştığı 11.00-16.00 saatleri arası, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere, ilgililerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.” denildi.


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