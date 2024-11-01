Aydın'da içme suyu hattı patladı: Otomobil içine düştü
İHA

Aydın'da İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'nde çevre yolunu kullanmayan ağır tonajlı kamyonlar, Yahya Ümit Orbay Caddesi'nden geçince içme suyu hattı patladı.

Yahya Ümit Orbay Caddesi ile Girne Caddesi'nin birleştiği noktada yaşanan patlama sonrası seyir halinde bulunan bir otomobil, patlama sonrası oluşan çukura düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

ARAÇ ÇUKURDAN ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşlar ve belediyenin iş makineleri yardımı ile araç, çukurdan çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SU KESİNTİSİ YAŞANDI

Patlama nedeniyle İncirliova'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor