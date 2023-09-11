Aydın'da İnsansız Hava Aracıyla denetim! 52 kaçak göçmen başladı Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Aydın açıklarında bir lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenler, düzenlenen operasyonla yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA

Yurt genelinde kaçak göçmene geçit verilmiyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artırılıyor.

Bir diğer yandan da Yunan Güvenlik Güçlerinin ise göçmenlere yaptığı zulümler sürüyor.

Aydın'a kıyı olan denizlerde denetimlerini sürdüren İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından alınan görüntülerde, bir lastik botun denizde oldukça tehlikeli bir şekilde ilerlediğini tespit edildi.

52 kişi yakalandı

Bunun ardından ekipler alınan koordinatlara operasyon düzenledi.

Sahil Güvenlik Botları TCSG-21, KB-108 numaralı unsurlar tarafından gerçekleştirilen müdahalede hareketli lastik bot içerisinde 52 kişi yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

Güvenli bir şekilde alınan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)