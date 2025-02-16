Aydın'da işçiler iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanlarının başlattığı iş bırakma eylemi, şehri felç etti.

Efeler Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri şantiyesi önünde toplanan işçiler, maaşlarının ve sosyal haklarının ödenmediğini belirterek eylem düzenledi.

Aydın halkının çevre temizliğine verdikleri katkıyı vurgulayan işçiler, haklarının verilmesini talep etti.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ, HAKKIMIZI ALAMIYORUZ"

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, işçilerin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, "Aydın halkı için gece gündüz çalışıyoruz, fakat haklarımızı alamıyoruz. Çalışanlarımız aylardır izin kullanmıyor ve yaz-kış demeden görevlerini yerine getiriyorlar, ama maaşları ödenmiyor," dedi.

Özhan, Aydın halkının bu duruma duyarlı olmalarını ve işçilere destek vermelerini istedi.

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Eylem nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde çöpler birikmeye başladı.

Konteynerlerin çevresinde biriken atıklar, çevre kirliliğine yol açtı.

Sokaklarda yürümek bile zor hale geldi.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA: EYLEM HUKUKA AYKIRI

Efeler Belediyesi ise yazılı bir açıklama yaparak, işçilerin eylemini hukuka aykırı bulduğunu belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: