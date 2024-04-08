Aydın'da işletmesinde kaçak göçmen çalıştırdı: 227 bin TL ceza kesildi Düzensiz göç ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kaçak göçmen çalıştığı tespit edilen işletmeye 227 bin TL idari para cezası uygularken, 41 göçmene işlem yapıldı.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı.

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

41 göçmene işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bu kapsamda 4 bin 466 şahıs sorgusu yapılarak 41 düzensiz göçmene işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

5 şüpheli yakalandı

Kuşadası, Köşk, Söke ve Nazilli ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de yakalanırken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

227 bin TL ceza kesildi

Öte yandan Efeler ilçesinde 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye, 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)