Aydın'da jandarma orman yangınlarına karşı nöbette Aydın’da jandarma ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını gece-gündüz drone ile inceleme gerçekleştiriliyor.

AA

Sıcak havaların ardından orman yangınları yeniden ortaya çıktı.

Ülkemizin birçok noktasında meydana gelen yangınlar, ekipleri alarm durumuna geçirdi.

Başta Aydın olmak üzere yurdun birçok noktasında denetimler artırıldı.

Jandarma önlemlerine devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Koçarlı ilçesinde bulunan Çallı, Esentepe, Çeşme Mahallesi’nde orman yangınlarının önlenmesi ve su toplama çukurları ile göletlerin kontrol edilmesine yönelik keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Sıkı denetim

Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor.

Sıcak havalardan kaçarak piknik yapan vatandaşlar uyarılırken, ormanların içi ve çevresinde olası yangınlara karşı drone ile inceleme gerçekleştiriliyor.