Aydın'da kaçak göçmen operasyonu! Pamuk tarlasından çıktılar...
İHA

Yurtta huzur ve güven bozan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda başlatılan çalışmalarla binlerce kaçak göçmen geçidi engellendi.

Yapılan operasyonlar hız kesmede sürerken bu kez operasyonun adresi Aydın oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışmalarına devam ediyor.

Pamuk tarlasında göçmen çıktı

Tuzburgazı Mahallesi’nde pamuk tarlasına gizlenmiş vaziyette 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Pamuk tarlasında göçmen operasyonu
Pamuk tarlasında göçmen operasyonu

Organizatör yakalandı

Yapılan detaylı araştırma sonucu olayın planlayıcı ve organizatörü olduğu tespit edilen D.P. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Aydın'da kaçak göçmenler pamuk tarlasından çıktı
Aydın'da kaçak göçmenler pamuk tarlasından çıktı

Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)