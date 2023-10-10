Aydın'da kaçak göçmen operasyonu! Pamuk tarlasından çıktılar... Aydın’ın Söke ilçesinde pamuk tarlası içerisine gizlenmiş 25 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğundan şüphelenilen bir şahıs gözaltına alındı.

İHA

Yurtta huzur ve güven bozan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda başlatılan çalışmalarla binlerce kaçak göçmen geçidi engellendi.

Yapılan operasyonlar hız kesmede sürerken bu kez operasyonun adresi Aydın oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışmalarına devam ediyor.

Pamuk tarlasında göçmen çıktı

Tuzburgazı Mahallesi’nde pamuk tarlasına gizlenmiş vaziyette 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör yakalandı

Yapılan detaylı araştırma sonucu olayın planlayıcı ve organizatörü olduğu tespit edilen D.P. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)